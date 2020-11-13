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Налог с пенсионных накоплений будут взимать частями после выхода на пенсию

12.11.2020 5752
Налог с пенсионных накоплений будут взимать частями после выхода на пенсию
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании в сенате парламента депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передает Kazakhstan Today.
 
Закон предусматривает совершенствование налоговой политики, способствующей упрощению порядка ведения бизнеса и привлечение инвестиций в Казахстан. После обсуждения документ с внесенными поправками сенаторов направили в мажилис, сообщили в пресс-службе сената.
 

Особое внимание уделено снижению налогов для граждан, поддержке малого, среднего бизнеса и инвесторов. Поэтому сенаторы подготовили ряд важных поправок в Налоговый кодекс. Предлагаемые изменения направлены на реализацию поручений главы государства, озвученных в послании народу", - сказал Маулен Ашимбаев.

 
В первую очередь изменения относятся к поддержке малого и среднего бизнеса. По данным сенаторов, 30% предприятий этой сферы остановили свою деятельность.
 

Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от пандемии, предлагается освободить малый и средний бизнес от НДС и социального налога на 2 года. По поручению президента страны вводится розничный налог в размере 3% от дохода", - добавил председатель сената.

 
Ещё одной важной поправкой сенаторов стала отсрочка по уплате налогов после досрочного изъятия части пенсионных накоплений.
 

При досрочном снятии части средств в пенсионных накоплениях 10% из них удерживается как единовременный налог. Сенаторы считают это затруднительным для граждан в нынешний период. Поэтому налог предлагается уплачивать не при получении пенсионных накоплений, а только после выхода на пенсию. Более того это будет не разовая выплата. В законопроект вносится норма о выплате его частями в течение 16 лет", - отметил Ашимбаев.

 
Также поправки касаются реализации поручений главы государства по поддержке инвесторов.
 

В зависимости от объема, срока инвестиций и места работы инвесторы будут освобождены от корпоративного подоходного налога, земельного налога, НДС и налога на имущество на срок до 10 лет. Этот шаг необходим для привлечения инвесторов в экономику страны и реализации новых проектов в такой сложный период. Эти изменения сенаторы предложили в рамках поручения президента страны", - сказал Маулен Ашимбаев.

 
Депутаты сената также обсудили вопрос обеспеченности сел Интернетом.
 

Сенаторы предлагают снизить годовую ставку для операторов мобильной связи за использование радиочастот на 90%. Для получения такой льготы операторам связи необходимо в первую очередь направить сэкономленные средства на обеспечение сел качественным широкополосным Интернетом. Эта задача связана с поручением главы государства по сбалансированному территориальному развитию", - сказал спикер сената.

 
Рассматривая изменения в Налоговый кодекс, депутаты предложили исключить ещё одну норму, которая касается опубликования сведений о налоговой задолженности граждан, потерявших доход во время пандемии.
 
Также сегодня депутаты сената приняли закон "О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года", который позволяет укрепить и расширить евразийский механизм охраны объектов промышленной собственности.
 

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