Выборы в мажилис: избирательные участки откроют для казахстанцев в 53 странах

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - Находящиеся за рубежом граждане Казахстана тоже смогут проголосовать на очередных выборах депутатов мажилиса парламента, которые пройдут 10 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.
Для обеспечения избирательного права граждан Республики Казахстан за рубежом будут открыты 66 избирательных участков в 53 иностранных государствах. В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", списки избирателей по избирательным участкам при представительствах РК в иностранных государствах будут актуализироваться до дня голосования. Вместе с тем для своевременной и полноценной подготовки выборного процесса за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.
Напомним, в соответствии с указом президента Республики Казахстан №439 от 21 октября 2020 года, 10 января 2021 года состоятся выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.
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