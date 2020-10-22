Очередные выборы депутатов мажилиса парламента РК состоятся в январе 2021 года

Назначить очередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, на 10 января 2021 года. Назначить очередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 11 января 2021 года", - говорится в документе.
Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан поручено организовать подготовку и проведение очередных выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.
Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению очередных выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.
Указ вводится в действие со дня опубликования.
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