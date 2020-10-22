Очередные выборы депутатов мажилиса парламента РК состоятся в январе 2021 года

Протоколом увеличен норматив распределения ввозных таможенных пошлин для Республики Беларусь, поскольку коэффициент собираемости таможенных пошлин в Республике Беларусь превышает норматив распределения. При этом Казахстан будет иметь положительное сальдо при условии сохранения текущих объёмов импорта.