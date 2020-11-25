В Казахстане будут выдавать электронные ветеринарные паспорта

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Мажилис одобрил депутатские поправки по вопросам ветеринарии, передает Kazakhstan Today.

Законопроектом закрепляется возможность оказания государственной услуги по выдаче ветеринарного паспорта в электронном формате.

Автоматизация данной услуги позволит сэкономить бюджетные средства, ранее направляемые на их изготовление в бумажном формате, исключит влияние человеческого фактора, упростит выдачу и ускорит получение этого документа", - отметили в пресс-службе мажилиса.

Также предлагается предоставить право государственным ветеринарно-санитарным инспекторам при проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора осуществлять фото- и видеосъемку, а также использовать технические средства (оборудование, приборы, средства измерений, устройства и инструменты).

Кроме того, предусматриваются изменения таможенного законодательства, в соответствии с которыми порядок взаимодействия таможенных органов и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов и государственных инспекторов по карантину растений, осуществляющих государственный контроль и надзор на таможенной границе ЕАЭС, будет определяться совместным актом министров финансов и сельского хозяйства.

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