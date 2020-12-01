Вопросы противодействия угрозам коллективной безопасности обсудили на заседаниях ПА ОДКБ

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин выступил на заседаниях Парламентской ассамблеи ОДКБ, передает Kazakhstan Today.

На заседаниях шла речь об итогах работы по реализации приоритетов председательства Российской Федерации в ОДКБ в 2020 году, а также об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, сообщает пресс-служба мажилиса РК.

Кроме того, парламентарии приняли рекомендации по противодействию незаконному обороту оружия массового уничтожения, формированию общих подходов государств ОДКБ в отношении государственной регистрации новых психоактивных веществ, а также совершенствованию законодательства в области организации международных полётов авиации вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Участники заседаний утвердили Программу деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы, а также план работы ПА ОДКБ на 2021 год.

Программа на следующие пять лет содержит модельные акты, касающиеся, в частности, вопросов развития национального законодательства по формированию и использованию больших данных, создания искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровых подписей в контексте обеспечения информационной безопасности.

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