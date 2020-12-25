Два самолета с системами разведки планирует купить Казахстан у США

Вашингтон. 24 декабря. Kazakhstan Today - Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Казахстана самолетов King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и сопутствующим оборудованием по ориентировочной стоимости $128,1 млн, передает Kazakhstan Today.

По данным агентства, правительство Казахстана намерено купить три комплекта датчиков Raytheon AST TITAN Communications Intelligence, два самолета King Air B300ER Scorpion, три радара с активной решеткой с электронным сканированием, три системы автоматической электронной разведки и другое оборудование общей стоимостью $128,1 млн.

Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Центральной Азии. Предлагаемая продажа повысит способность Казахстана противостоять текущим и будущим угрозам за счет улучшения его способности сдерживать региональные угрозы и проводить операции по обеспечению безопасности границ. Казахстану не составит труда принять это оборудование и услуги в свои Вооруженные силы. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", - говорится в сообщении.

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