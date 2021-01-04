Алматы. 3 января. Kazakhstan Today - В Казахстане законодательная власть должна выйти на новый качественный уровень, считают политологи в Алматы, передает Kazakhstan Today.

10 января состоятся выборы депутатов мажилиса парламента и городских маслихатов. В выборах принимают участие пять политических партий Казахстана: Народная партия Казахстана, Nur Otan, "Ауыл", "Акжол" и "Адал".

Представитель Общественного центра по наблюдению за выборами Гражданского альянса города Алматы, доктор политических наук, профессор Адиль Джунусов и заместитель директора Института философии, политологии и религиоведения Юрий Булуктаев подчеркнули важность предстоящих выборов.

Адиль Джунусов отметил возможность восстановить значительное снижение экономических показателей страны в результате пандемии.

По мнению Джунусова, для восстановления экономики "нам необходима стабильность. Выборы не должны ей помешать, они должны воодушевить на будущую и лучшую работу".

При этом профессор подчеркнул важность контроля, напомнив, что "на всех участках будут стоять наблюдатели, которые призваны следить за чистотой выборов и отсутствием конфликтов в ходе голосования".

Юрий Булуктаев обратил внимание на то, что все партии, принимающие участие, разработали свои предвыборные программы и платформы, в которых предусмотрены и отработаны практически все вопросы, которые волнуют общество республики, включая социальный, политический, культурный и другие аспекты. По его мнению, активисты партий активно работают над тем, чтобы доносить нюансы своих программ населению, чтобы граждане могли сделать свой выбор, изучив и проанализировав полные данные всех кампаний, "очень важно, чтобы избиратели определились, за какую партию будут голосовать".

Выборы, которые состоятся 10 января, безусловно, значимы - в первую очередь тем, что законодательная власть в Казахстане должна выйти на новый, качественный, более высокий уровень", - заключил Юрий Булуктаев.

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