Токаев, Назарбаев и Мамин проголосовали за кандидатов в депутаты мажилиса от АНК

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин приняли участие в выборах депутатов в мажилис от Ассамблеи народов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане проходит XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

К настоящему времени свой голос отдали Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр РК Аскар Мамин, заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, спикер сената Маулен Ашимбаев, председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов, а также министры и другие члены Ассамблеи.

В соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законом РК "Об Ассамблее народа Казахстана" 11 декабря 2020 года Советом Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты мажилиса парламента, избираемых АНК:

1. Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович - депутат мажилиса парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК.

2. Амирханян Аветик Рубенович - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК.

3. Буларов Ильяс Юсупович - аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области.

4. Дементьева Наталья Григорьевна - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау.

5. Ли Юрий Виссарионович - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК.

6. Набиев Вакиль Гусейнович - вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК.

7. Осин Шамиль Абзалетдинович - руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК.

8. Тохтасунов Владимир Имтахунович - генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз".

9. Хамедов Абилфас Муслимович - председатель республиканского общественного объединения "Ассоциация азербайджанцев", член АНК.

Сессия Ассамблеи народа Казахстана - собрание членов Ассамблеи, является высшим руководящим органом Ассамблеи. Исключительным правом Сессии является избрание девяти депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан", - разъяснили в АНК.

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