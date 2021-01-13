В маслихат Алматы прошли депутаты четырёх партий

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Территориальная избирательная комиссия Алматы подвела итоги выборов депутатов маслихата города и распределила депутатские мандаты, передает Kazakhstan Today.

По результатам выборов в маслихат Алматы по партийным спискам, голоса избирателей распределились следующим образом: за партию Nur Otan проголосовало 68,11% избирателей, за Демократическую партию Казахстана "Aк жол" - 10,11% , за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" - 7,68%, за Народную партию Казахстана -7,31% и Политическую партию "ADAL" - 6,79% голосов.

Согласно решению Территориальной избирательной комиссии города Алматы по итогам голосования к распределению депутатских мандатов были допущены следующие политические партии:

1) Партия Nur Otan;

2) Демократическая партия Казахстана "Aк жол";

3) Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

4) Народная партия Казахстана.

Nur Otan получила 29 депутатских мандатов, 4 - Демократическая партия Казахстана "Aк жол", по 3 депутатских мандата получили Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" и Народная партия Казахстана.

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