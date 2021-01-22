Система Orphus

Правительство Казахстана утвердило правила установления запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил

21.01.2021 19360
Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление правительства РК "Об утверждении Правил установления запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и перечня запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований", передает Kazakhstan Today.
 
Постановление опубликовано на официальном сайте главы правительства. Документом утверждены правила установления запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований. 
 
Постановлением также утвержден перечень запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в который вошли 44 объекта.
 
Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая