Правительство Казахстана утвердило правила установления запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление правительства РК "Об утверждении Правил установления запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и перечня запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований", передает Kazakhstan Today.

Постановление опубликовано на официальном сайте главы правительства. Документом утверждены правила установления запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

Постановлением также утвержден перечень запретных зон при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в который вошли 44 объекта.

Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов . В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.

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