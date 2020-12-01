В Арыси приостановили подрыв боеприпасов

Туркестан. 30 ноября. Kazakhstan Today - В ходе рабочей поездки министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил ход работ по ликвидации последствий взрывов в Арыси, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, министр совершил облет окрестностей города, проверил организацию процесса утилизации боеприпасов, обратил внимание должностных лиц на обеспечение безопасности местного населения.

В течение 2020 года с технической территории складов осуществлялись сбор, вывоз в безопасное место и уничтожение боеприпасов. Мобильными группами оперативно отрабатывались заявки от жителей Арыси.

В связи с ухудшением погодных условий и промерзанием грунта, в целях соблюдения мер безопасности даны указания приостановить до весны работы по утилизации боеприпасов путем подрыва. При этом поручено продолжить деятельность по уборке территории, сбору фрагментов, сортировке металлолома. В постоянной готовности к немедленному реагированию на заявки местных жителей находятся мобильные группы", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново. К 24 июня инфраструктура Арыси была восстановлена на 90%.

20 августа президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Туркестанскую область посетил военный полигон и город Арысь, где ознакомился с восстановительными работами.

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