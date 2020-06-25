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Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - На сегодняшний день инфраструктура Арыси восстановлена на 90%, сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК аким города Мурат Кадырбек, передает Kazakhstan Today.

Всего в городе Арыси насчитывается 8626 домов. В результате ЧС пострадало 7635 домов. Из них 480 домов признаны непригодными для восстановления, отремонтировано 7155 домов, нуждающихся в ремонте", - сказал аким.

По его словам, 62 610 человек из числа пострадавших от чрезвычайной ситуации жителей восьми близлежащих населенных пунктов получили помощь в общем размере $6 млрд.

Мурат Кадырбек напомнил, что помощь в восстановлении города оказали все регионы Казахстана, и поблагодарил казахстанцев за участие.

Также во время ЧП пострадали 467 объектов предпринимательства. 404 владельцам объектов через общественный фонд "Менін Атамекенім" выделено более $3 млрд. Общая сумма, затраченных на восстановление объектов предпринимательства составила $69 млн. 66 социальных объектов, пострадавших в ходе ЧП, отремонтированы и сданы в эксплуатацию", - сказал аким.

Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.

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