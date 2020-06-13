В Шымкенте началось главное судебное разбирательство по делу о взрывах в Арыси

Шымкент. 12 июня. Kazakhstan Today - Военный суд Шымкентского гарнизона начал главное судебное разбирательство по уголовному делу о взрывах боеприпасов в Арыси, происшедших 24 июня 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По уголовному делу обвинение предъявлено 16 лицам, а потерпевшими признаны 1473 человека. Помимо них, в процессе обязательно участие адвокатов подсудимых и прокурора", - сообщили в пресс-службе Военного суда Шымкентского гарнизона.

Также сообщается, что 11 июня 2020 года начато выездное судебное разбирательство в актовом зале войсковой части Шымкента, рассчитанном на 400 посадочных мест. На первое судебное заседание явились 204 участника процесса, из них 16 подсудимых, 19 адвокатов, 3 общественных защитника, 5 прокуроров и 165 потерпевших.

В целях выполнения санитарно-эпидемиологических требований о социальном дистанционировании в зале судебного заседания произведена соответствующая рассадка участников процесса, в результате не все желающие были допущены в зал судебного заседания. Вместе с этим все заинтересованные лица будут вызваны и допрошены в ходе рассмотрения дела, заключили в суде.

Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов . В результате три человека погибли, в том числе один, гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения.

Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново

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