Полиция возбудила уголовное дело по факту взрывов в Арыси

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Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Также в ведомстве проинформировали, что сотрудники полиции задействованы в охране общественного порядка, имущества эвакуированного населения и в сопровождении людей из Арыси. Всего к месту чрезвычайной ситуации привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники подразделений МВД РК В их числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции.
Кроме того, для охраны общественного порядка в Арысь направлены 500 военнослужащих воинской части 6506 Национальной гвардии РК, дислоцированной в Шымкенте.
Ситуация находится под контролем органов внутренних дел", - заверили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части.
Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.
В Арыси проходит эвакуация населения. Работают несколько телефонов горячей линии.
По последним данным, за медпомощью обратился 31 человек. Ранее сообщалось о 19 пострадавших. Пятеро из них - дети, один из взрослых - военный.
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