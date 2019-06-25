Телефоны горячей линии по ситуации в Арыси

Арысь. 24 июня. Kazakhstan Today - Для разъяснения ситуации в городе Арыси запущено несколько телефонов горячей линии, передает Kazakhstan Today.

В связи с событиями в городе Арыси Туркестанской области работает горячие линии работают: в ДЧС города Шымкента: 8(7252) 44-94-72, 35-33-66, ДЧС Туркестанской области: 8(7253)35-83-02, Комитете по ЧС МВД: 8(7172)53-32-84, 53-32-79. Круглосуточно вы можете получить нужную вам информацию", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", - написал глава государства в Твиттере.

Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.

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