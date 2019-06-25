Телефоны горячей линии по ситуации в Арыси

В связи с событиями в городе Арыси Туркестанской области работает горячие линии работают: в ДЧС города Шымкента: 8(7252) 44-94-72, 35-33-66, ДЧС Туркестанской области: 8(7253)35-83-02, Комитете по ЧС МВД: 8(7172)53-32-84, 53-32-79. Круглосуточно вы можете получить нужную вам информацию", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.
Напомним, в Арыси продолжается эвакуация населения, спасатели работают над ликвидацией ЧС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арыси.
Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", - написал глава государства в Твиттере.
Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.
АО "Пассажирские перевозки" сообщило о задержке движения пассажирских поездов на участке Шымкент - Арысь - Тимур.
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