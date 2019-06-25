Почти 200 человек участвуют в ликвидации пожара на территории воинской части в Арыси

Арысь. 24 июня. Kazakhstan Today - В Арыси продолжается эвакуация населения , спасатели работают над ликвидацией ЧС, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима города Арыси проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, в 50 километрах от города Арыси, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения акиматом Шымкента отправлено 36 автобусов. В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов. Уже прибыли 17 детей, они размещены в школе №87, сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Для координации действий задействованных сил гражданской защиты на место происшествия выехал председатель КЧС МВД РК генерал-майор Владимир Беккер.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства пожарных подразделений ДЧС Туркестанской области по повышенному номеру вызова в составе 75 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно к месту пожара направлены силы и средства ДЧС Шымкента - 118 человек и 7 единиц техники", - уточнили в ведомстве.

Всего к месту чрезвычайной ситуации от подразделений МВД РК прибыло 463 человека личного состава и 53 единицы техники, в том числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции.

Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются, информации по пострадавшим на данное время нет", - говорится в сообщении.

Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", - написал глава государства в Твиттере.

Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия . Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н.Ермекбаев также вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.

Всех жителей эвакуируют. По трем направлениям организованы лагеря: поворот Акдала; 41-й разъезд; водозабор. По данным трем направлениям будут курсировать военные машины, двухмостовые КамАЗы, специальный отряд. На месте прибытия жителей встретят акимы районов, распределят их по лагерям размещения. Все социальные объекты будут эвакуировать сотрудники полиции", - сообщает пресс-служба акимата области.

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