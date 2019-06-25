Токаев поручил обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов в Арыси

Арысь. 24 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Арыси, передает Kazakhstan Today.
Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арыси. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", - написал глава государства в Твиттере.
Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части.
На одном из арсеналов Вооруженных сил РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в официальном сообщении Министерства обороны РК.
Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.
На данный момент создан специальный штаб, представители правоохранительных органов и военные находятся в зоне ЧС.
Всех жителей эвакуируют. По трем направлениям организованы лагеря: поворот Акдала; 41-й разъезд; водозабор. По данным трем направлениям будут курсировать военные машины, двухмостовые КамАЗы, специальный отряд. На месте прибытия жителей встретят акимы районов, распределят их по лагерям размещения. Все социальные объекты будут эвакуировать сотрудники полиции", - сообщает пресс-служба акимата области.
АО "Пассажирские перевозки" сообщило о задержке движения пассажирских поездов на участке Шымкент - Арысь - Тимур.
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