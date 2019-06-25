В Арыси произошел взрыв на территории воинской части (ВИДЕО)

Сегодня, в 09.20, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием, на территории воинской части города Арыси Туркестанской области", - сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
На место вызова привлечены 30 сотрудников и восемь единиц пожарной техники областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в июле 2018 года на учебном полигоне в Карагандинской области военнослужащий подобрал неизвестный предмет, который взорвался в его руке. В результате мужчина лишился правой кисти и получил травму глаза. Несколько дней назад в Актюбинской области местный чабан обнаружил на заброшенном пастбище взрывоопасный снаряд. На место была выслана группа разминирования местной войсковой части, которая уничтожила снаряд на месте.
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