Чабан обнаружил противотанковый снаряд на заброшенном пастбище в Актюбинской области

Актобе. 20 июня. Kazakhstan Today - На заброшенном пастбище Донгелеккол близ поселка Мункеби Шалкарского района Актюбинской области местный чабан обнаружил взрывоопасный снаряд, передает Kazakhstan Today.

Отметив опознавательным знаком место находки, чабан сообщил об этом сельскому участковому. Тот, в свою очередь, обратился к дежурному войсковой части 30238. В поселок Мункеби была выслана группа разминирования войсковой части под руководством начальника инженерной службы майора Аслана Баймагамбетова, сообщили в пресс-службе Военного института Сил воздушной обороны.

По прибытии на место район нахождения снаряда силами МВД был оцеплен.

При ближайшем рассмотрении специалистом по ракетно-артиллерийскому вооружению группы разминирования было установлено, что взрывоопасное вещество является 85-миллиметровым кумулятивным противотанковым снарядом. Его состояние не позволяло его транспортировать: покрытый коррозией, с вставленным взрывателем в боевом положении, снаряд относился к 3-й степени опасности", - отметили в пресс-службе.

В этой связи саперами было принято решение уничтожить снаряд на месте. Кроме того, группа разминирования проверила прилегающую местность на предмет других взрывоопасных веществ.

По словам командира войсковой части 30238 полковника Руслана Утепова, это не первый случай обнаружения снаряда в данной местности. Только с 2015 года группой разминирования было уничтожено около десятка старых неразорвавшихся снарядов, которые вместе с металлоломом находят местные жители.

Близость к полигону Эмба, который в советское время использовался для исследовательских работ и испытаний новейших образцов военной техники и вооружения, проведения боевых стрельб, до сих пор преподносит сюрпризы. По состоянию найденного снаряда могу предположить, что он относится к советскому периоду", - отметил Аслан Баймагамбетов.

Напомним, в прошлом году в Промышленной зоне-2 города Актау, на территории базы по приему металлолома, произошёл взрыв . В результате два человека погибли и трое пострадали.

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