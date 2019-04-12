Минобороны РК разрабатывает нормативный документ о недопущении сбора металлолома на полигонах

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Министерство обороны РК разрабатывает нормативный документ о недопущении сбора металлолома на территории полигонов, передает Kazakhstan Today.

В целях недопущения сбора металлолома на территории полигонов, проникновения посторонних лиц Министерством обороны Республики Казахстан разрабатывается проект "Инструкции по очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов войскового образца". Данная инструкция будет определять системный порядок организации и выполнения задач при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (включая и самодельные взрывные устройства), при уничтожении взрывоопасных предметов на полигонах, стрельбищах, при ликвидации последствий взрывов и пожаров на арсеналах, базах и складах, а также сбора металлолома на территории полигонов", - сообщила пресс-служба ведомства.

В новой редакции документа дополнительно оговаривается количество привлекаемого личного состава, вооружения и военной техники на единицу площади, достаточного для качественной очистки полигонов, полномочия ответственных должностных лиц и ответственность за очистку полигонов (учебных центров) как от взрывоопасных, так и невзрывоопасных предметов, определен порядок сбора металлолома на территории полигонов, а также работа групп разминирования с самодельными взрывными устройствами (СВУ) (ранее разрешалось работать только с взрывоопасными предметами войскового образца).

В ведомстве добавили, что ежегодно в Вооруженных силах Казахстана при подготовке к новому учебному периоду проводится плановая очистка полигонов от неразорвавшихся боеприпасов, основная задача которой заключается в уничтожении накладным взрывным способом неразорвавшихся снарядов и боеприпасов с целью обеспечения безопасности при проведении учебных занятий с личным составом.

Министерством обороны поддерживается ранее предложенная Министерством внутренних дел инициатива по вопросу лицензирования сдачи металла, ограничения на прием каких-либо видов металлических изделий, которые нельзя принимать, а особенно если они непосредственно изготовлены для коммунальных служб", - указывается в сообщении.

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