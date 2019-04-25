Глава МВД прокомментировал взрыв в пункте приема металлолома в Актау

Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сегодня в интервью журналистам прокомментировал произошедший накануне взрыв в пункте приема металлолома в Актау, в результате которого погибли два человека, передает корреспондент агентства.





Как уточнил министр, взрыв произошел вчера, в 17.25 по местному времени.





"Мы установили, что четверо людей сели в "Газель" - это сборщики металла, нигде не зарегистрированные. Поехали в поле собирать металл, собрали шесть мешков и заехали в первый приемный пункт, тоже не зарегистрированный. Во время сдачи металла произошел взрыв", - рассказал Касымов.





Он уточнил, что в результате погибли приемщик и один из тех, кто сдавал металл. Еще три человека получили ранения, двум из них потребовалась госпитализация.





"Сейчас вместе с военными следователями проводим расследование. Взрыв произошел потому, что занесли туда какой-то предмет или во время разгрузки работал на газе прибор по распиливанию металла", - отметил министр.





Вместе с тем он опроверг информацию о том, что в пункте приема могла взорваться граната. "Не граната, не снаряд. Мы не подтверждаем. Воронки нет", - заявил Касымов.





Как сообщалось ранее, 11 декабря в Промышленной зоне-2 города Актау, на территории базы по приему металлолома, произошёл взрыв неизвестного предмета. В результате два человека погибли и трое пострадали.





По данным Комитета по ЧС, на месте происшествия сотрудники УТР "Арлан" обнаружили 11 танковых учебных снарядов.





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