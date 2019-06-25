Перевозчик сообщил о временной задержке движения пассажирских поездов через станцию Арысь

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о временной задержке движения пассажирских поездов через станцию Арысь, передает Kazakhstan Today.

В связи с происшествием в городе Арыси Туркестанской области АО "Пассажирские перевозки" сообщает о задержке движения пассажирских поездов на участке Шымкент - Арысь - Тимур, информирует пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что в настоящее время всеми структурными подразделениями АО "НК "КТЖ" принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пассажирских поездов. Информация о задержке поездов распространяется посредством громкоговорителей и справочных вокзалов, через которые проходят составы.

Всю информацию по пассажирским поездам можно уточнять по телефону Единой справочной службы 105. Информация по задержке пассажирских поездов будет обновляться по мере поступления сведений. Национальный перевозчик просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

На одном из арсеналов Вооруженных сил РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в официальном сообщении Министерства обороны РК.

Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия . Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.

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