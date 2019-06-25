Минобороны направило к месту разрыва боеприпасов в Арыси специальную комиссию

24 июня текущего года на одном из арсеналов Вооруженных сил РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.
Ранее о происшествии рассказали в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства