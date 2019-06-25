Жителей Арыси эвакуируют (ВИДЕО)

Арысь. 24 июня. Kazakhstan Today - Акимат Туркестанской области сообщил об эвакуации жителей города Арыси в три лагеря, передает Kazakhstan Today.

Всех жителей эвакуируют. По трем направлениям организованы лагеря: поворот Акдала; 41-й разъезд; водозабор. По данным трем направлениям будут курсировать военные машины, двухмостовые КамАЗы, специальный отряд. На месте прибытия жителей встретят акимы районов, распределят их по лагерям размещения. Все социальные объекты будут эвакуировать сотрудники полиции", - сообщает пресс-служба акимата.





Отмечается, что опасности от водохранилища Боген нет, ситуацию взяли под контроль соответствующие специалисты.

Также сообщается, что в Отырарском и Ордабасинском районах развернуты дополнительные госпитали на 100 мест, работают 30 карет скорой медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части.





На одном из арсеналов Вооруженных сил РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в официальном сообщении Министерства обороны РК.

Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия . Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.

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