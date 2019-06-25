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Горячая линия открыта в ДЧС Алматы в связи с происшествием в Арыси

24.06.2019, 12:38 6508
Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Горячая линия открыта в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы в связи с происшествием в Арыси, передает Kazakhstan Today.
 

Уважаемые жители и гости города Алматы! В связи с чрезвычайным происшествием в городе Арыси Туркестанской области в ДЧС Алматы организована горячая линия: 8 (727) 278-20-83, 278-20-84", -сообщила пресс-служба ведомства. 

 
Напомним, сегодня на одном из арсеналов Вооруженных сил РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Министерство обороны РК направило к месту происшествия специальную комиссию.
 

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