Горячая линия открыта в ДЧС Алматы в связи с происшествием в Арыси

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Горячая линия открыта в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы в связи с происшествием в Арыси, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые жители и гости города Алматы! В связи с чрезвычайным происшествием в городе Арыси Туркестанской области в ДЧС Алматы организована горячая линия: 8 (727) 278-20-83, 278-20-84", -сообщила пресс-служба ведомства.

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