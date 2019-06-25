Горячая линия открыта в ДЧС Алматы в связи с происшествием в Арыси

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Горячая линия открыта в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы в связи с происшествием в Арыси, передает Kazakhstan Today.
Уважаемые жители и гости города Алматы! В связи с чрезвычайным происшествием в городе Арыси Туркестанской области в ДЧС Алматы организована горячая линия: 8 (727) 278-20-83, 278-20-84", -сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, сегодня на одном из арсеналов Вооруженных сил РК, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Министерство обороны РК направило к месту происшествия специальную комиссию.
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