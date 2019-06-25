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В больницы поступило 19 пострадавших от взрывов в Арыси

24.06.2019, 16:25 7426
В больницы поступило 19 пострадавших от взрывов в Арыси
Арысь. 24 июня. Kazakhstan Today - Советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил о пострадавших, поступивших в медучреждения из-за взрывов в городе Арыси, передает Kazakhstan Today.
 

По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступило 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них военный, направлен в областную больницу", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

 
Калкаманов также сообщил, что для поддержания правопорядка в Арысь дополнительно направленно 120 полицейских.

По последним данным в городскую больницу №1 Шымкента за помощью к медикам обратились 19 человек из Арыси. Из них пятеро - дети, остальные взрослые. Одному их взрослых медики Шымкента сделали операцию. Остальным оказана первая медицинская помощь, пишет портал "Отырар". 

Четверых детей отправили в областную детскую больницу, они под присмотром медиков, один ребенок после оказания помощи отпущен домой", - сообщил заведующий приемным отделением Откиржан Молдаханов.

 
В социальных сетях люди распространяют информацию о своих родственниках из Арыси, связь с которыми потеряна. Портал "Отырар" публикует списки детей, эвакуированных из детских садов. Для разъяснения ситуации запущено несколько телефонов горячей линии.
 

В связи с событиями в городе Арыси Туркестанской области работает горячие линии работают: в ДЧС города Шымкента: 8(7252) 44-94-72, 35-33-66, ДЧС Туркестанской области: 8(7253)35-83-02, Комитете по ЧС МВД: 8(7172)53-32-84, 53-32-79. Круглосуточно вы можете получить нужную вам информацию", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

 
Ранее горячая линия была открыта в ДЧС Алматы.
 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арыси. 
 

Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", - написал глава государства в Твиттере.

 
 
Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.
 
 

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