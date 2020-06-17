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На скамье подсудимых по делу о взрывах в Арыси находится 16 человек

16.06.2020, 16:10 6481
На скамье подсудимых по делу о взрывах в Арыси находится 16 человек
Шымкент. 16 июня. Kazakhstan Today - В Военном суде Шымкентского гарнизона продолжается оглашение обвинения подсудимым, передает Kazakhstan Today.
 

По событиям, произошедшим 24 июня 2019 года в городе Арыси, прокуроры продолжают зачитывать обвинительный акт, состоящий из более чем 500 страниц. На скамье подсудимых находится 16 человек", - сообщает пресс-служба суда.

 
По ее информации, 6 военнослужащих обвиняются по статье УК РК "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и статье "Нарушение правил обращения с боеприпасами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, уничтожение военного имущества". 
 
Пяти подсудимым предъявлено обвинение по статье "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия", двое военнослужащих обвиняются по статьям УК РК "Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере" и "Служебный подлог".
 
Одно лицо обвиняется по статьям УК РК "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия", "Нарушение правил обращения с боеприпасами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, уничтожение военного имущества", "Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере" и "Служебный подлог".
 
Два лица (военнослужащий и гражданское лицо) обвиняются по статье УК РК "Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". 
 

Разъясняем, что круг подозреваемых формируется в ходе досудебного производства. В результате следственных действий каждому подозреваемому выдвигается обвинение в совершении конкретного уголовного правонарушения. Из приведенных выше сведений усматривается, что отдельные подсудимые обвиняются в совершении одного уголовного правонарушения, тогда как другие, по мнению следствия, совершили несколько преступлений. Согласно действующему уголовному процессуальному законодательству, прокурор наделён правом изменить обвинение, в том числе путём предъявления более тяжкого обвинения или отличающегося от первоначального обвинения. В свою очередь, суд рассматривает дело, только в пределах того обвинения, которое предъявил прокурор", - говорится в сообщении пресс-службы.

 
Напомним, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново
 

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