В Казахстане повысят ставки акцизов на табачную продукцию

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты в первом чтении одобрили законопроект "О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза", передает Kazakhstan Today.

Проектом Соглашения предусматривается применение с 2024 года индикативной ставки и диапазонов отклонений от нее и наделение Совета ЕЭК полномочиями по утверждению индикативных ставок акцизов, и их изменению при наличии обоснованной экономической целесообразности. Сближение ставок акцизов будет осуществляться с 2024 года. Каждые пять лет будет устанавливаться единая индикативная ставка и диапазон отклонения от нее. Индикативная ставка в отношении сигарет в 2024 году, установлена в национальной валюте в размере эквивалентном 35 евро за 1000 штук. В целях достижения гармонизации, фактические ставки акцизов на сигареты могут отклоняться в 2024 году от индикативной ставки, не более чем на 20% в меньшую сторону и большую стороны", - сообщил глава Министерства национальной экономики Асет Иргалиев.

По его словам, законопроект не повлечет за собой отрицательных социально-экономических и правовых последствий. Кроме того, он обеспечит дополнительные поступления в бюджет за счет повышения ставки акцизов на табачную продукцию. В целом Соглашение позволит обеспечить единую практику применения в области обложения акцизами табачной продукции на территории государств - членов Евразийского экономического союза.

В ходе обсуждения законопроекта спикер мажилиса Нурлан Нигматулин задал Асету Иргалиеву вопрос, как скажется на ставке акциза на сигареты и на розничных ценах возможное изменение курса тенге по отношению к евро.

Министр пояснил, что в случае резкого изменения курса каждая из стран-членов ЕАЭС имеет право обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой пересмотреть индикативную ставку акцизов. При этом решение принимается при достижении полного консенсуса, то есть, когда все члены ЕАЭС будут согласны.

Это очень важный момент. Здесь многое будет зависеть от работников Министерства национальной экономики, а также наших представителей в Евразийской экономической комиссии, от их оперативной реакции на все изменения курса. Необходимо своевременно принимать меры с целью соблюдения, как интересов Казахстана, так и обязательств нашей страны в рамках данного Соглашения", - сказал Нурлан Нигматулин.

Законопроект направлен на обеспечение условий для функционирования рынка табачной продукции в рамках ЕАЭС путём гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию. Это позволит сдерживать рост нелегального оборота табачной продукции, отметили в пресс-службе мажилиса.

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