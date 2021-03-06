В Казахстане примут закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности"

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют принять закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности", передает Kazakhstan Today.

В 2021 году исполняется 30 лет с момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона. Для обеспечения ядерной и радиационной безопасности на загрязненных землях полигона планируется принять закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" , сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев во время заседания расширенной коллегии ведомства.

Министр рассказал, что в текущем году планируется завершить комплексное экологическое обследование бывшего Семипалатинского испытательного полигона общей площадью 18 311 квадратных километров (100%). По итогам обследования будет определено радиоэкологическое состояние всей территории бывшей испытательной площадки.

Ногаев напомнил, что Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом рынке природного урана, производя 42% от мировой добычи урана.

В 2020 году добыча урана составила 19587,0 тонн, план добычи на 2021 год составляет 22 500-22 800 тонн.

Министр также затронул вопрос возобновляемых источников энергии. По его словам, в 2020 году доля ВИЭ в общем энергобалансе страны составила 3%. В совокупности объекты ВИЭ выработали 3,24 млрд киловатт-часов.

В целом с 2015 года общая мощность объектов ВИЭ выросла почти в 7 раз - с 240 в до 1684,7 мегаватт. Всего на сегодняшний день в стране работают 116 объектов суммарной мощностью 1684,7 мегаватт, в том числе ветроэлектростанции (486,3 мегаватт), солнечные электростанции (961,6 мегаватт), гидроэлектростанции (229,04 МВт) и биоэлектростанции (7,82 мегаватт).

В 2021 году планируется реализовать 23 проекта общей мощностью 381,1 мегаватт и привлечь порядка $370 млн инвестиций.

В текущем году Казахстан намерен нарастить выработку возобновляемой энергии на 9,4% до 3,5 млрд киловатт-часов.

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