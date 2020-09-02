В РК разработан законопроект о Семипалатинской зоне ядерной безопасности

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - Министерство энергетики Казахстана сообщило о разработке законопроекта, усиливающего экологическую безопасность на землях бывшего Семипалатинского полигона, передает Kazakhstan Today.

Законопроекты "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности" разработаны в соответствии с поручениями Совета безопасности и руководства правительства РК, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Законопроект "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" разработан для обеспечения радиационной и экологической безопасности на загрязненных территориях бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих к нему земель, реабилитации территории и усиления государственного контроля в вопросах использования земель полигона.

Законопроектом "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" предусматривается:

1) создание специальной зоны - "Семипалатинской зоны ядерной безопасности" на землях бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению;

2) ограничение распространения радиоактивного загрязнения;

3) реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации исторически образованных радиоактивных отходов на территории полигона;

4) непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

В Минэнерго отметили, что законопроекты прошли научно-правовую, научно-экологическую и научно-экономическую экспертизы.

Подчеркивается, что реализация положений законопроектов направлена на улучшение экологической обстановки в регионе.

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