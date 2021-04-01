Искаженная информация: в МИД ответили на требования об ограничении отношений Казахстана с Китаем

НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев написал статью об отношениях Казахстана и Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В последнее время в нашем обществе все громче звучат голоса тех, кто сомневается в необходимости благоприятных казахстанско-китайских отношений и эффективности двустороннего сотрудничества. Часть из них говорит об "угрозе утраты политического суверенитета", другая - об "экономической зависимости нашей страны от Китая". В большинстве случаев подобные слухи возникают ввиду недостатка информации либо искажения предоставленной информации. Безусловно, подобная ситуация показывает необходимость совершенствования подходов государственных органов по доведению объективной информации до общественности. Вместе с тем следует помнить и об активной работе "третьих сил", внимательно наблюдающих за динамично развивающимися в последние годы казахстанско-китайскими отношениями. Несмотря на то что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о том, что земля в Казахстане не продается и не сдается в аренду иностранцам , этой темой все еще продолжают спекулировать отдельные группы лиц, преследующих своей целью дестабилизацию ситуации в стране, вывод народа на улицы и организацию митингов. Видя, что со стороны властей были предприняты решительные и исчерпывающие меры по земельному вопросу, на последних митингах они теперь стали выдвигать требования об ограничении отношений с Китаем", - говорится в статье.

Дипломат решил сделать обзор нынешнего состояния и проанализировать пути дальнейшего развития сотрудничества Казахстана с Китаем.

Он напомнил, что Казахстан придерживается многовекторной внешней политики, заложенной Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Этот курс неоднократно подтверждался и главой государства в контексте внешнеполитической преемственности на новом этапе развития страны. В Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы говорится о дальнейшем развитии нашей страной союзнических отношений с Российской Федерацией, всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, стратегических отношений с государствами Центральной Азии, расширенного партнерства и сотрудничества с Европейским союзом и его государствами-членами.

3 января 2022 года исполняется 30 лет современному этапу наших отношений с Китаем. За этот исторически короткий срок сотрудничество между двумя государствами вышло на новый уровень. В 1995 году правительство КНР в качестве ядерной державы предоставило Казахстану свои гарантии безопасности. В 1999 году был полностью решен пограничный вопрос, унаследованный от периода Советского Союза, между правительствами Казахстана и Китая был подписан соответствующий договор. В настоящее время между двумя государствами полностью завершены работы по делимитации и демаркации государственной границы. Фиксация линии границы на картах и установка пограничных столбов по периметру границы являются основой ее незыблемости. В соответствии с соглашениями об укреплении доверия в военной области в районе границы и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанными в рамках "Шанхайской пятерки" в Шанхае в 1996 году и Москве в 1997 году, стороны договорились о сокращении вооруженных сил, дислоцированных в приграничной зоне, и ежегодной совместной проверке их состояния. В настоящее время такие проверки проводятся два раза в год с участием пяти государств. Достижение таких важных политических договоренностей стало возможным благодаря политической воле глав двух государств. Сейчас некоторые лица распространяют различные слухи о том, что китайское правительство не будет выполнять свои обязательства по документам, подписанным предыдущими руководителями страны. Разумеется, в каждом международном договоре есть соответствующие статьи о том, как может быть прекращено его действие. Однако китайская сторона на сегодня ни разу не поднимала вопрос о денонсации соглашений, имеющих важное для развития двусторонних отношений значение, и неоднократно в ходе переговоров подтверждала строгую приверженность их положениям", - подчеркнул Нурышев.

Он отметил, что не должно быть никаких сомнений в том, что руководством Китая при выстраивании и последовательном развитии казахстанско-китайских отношений уделяется особое внимание их соответствию интересам Казахстана.

Я являюсь сотрудником Министерства иностранных дел с 1996 года. 25 лет работаю на китайском направлении. Имею опыт участия в многочисленных переговорах глав государств, правительств и министерств, в первые годы своей работы - в качестве переводчика, а затем будучи старшим дипломатом. Главная цель каждой такой встречи - совместный выход на решения, соответствующие интересам государства и во благо его народа. Особое место в сотрудничестве с китайской стороной занимают личные отношения между главами государств. За 30 лет нашей Независимости Елбасы Н. Назарбаев и президент К. Токаев внесли весомый вклад в положительное решение актуальных для страны вопросов, установив тесные контакты с тремя поколениями китайского руководства. В том числе по таким чувствительным вопросам, как совместное использование трансграничных рек и забота соседнего государства о благополучии граждан КНР казахской национальности. Следует также отметить сотрудничество двух государств в рамках международных организаций. Особенно обращаю внимание на высокий уровень взаимной поддержки в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Учитывая, что Китай является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, следует отметить тесное взаимодействие по различным глобальным вопросам, особенно в 2017-2018 годах, когда наша страна была непостоянным членом данного органа. Известно, что созыв СВМДА был инициативой Елбасы. Несмотря на мнения отдельных экспертов о том, что деятельность данного Совещания содержательно схожа с ШОС, Китай в 2014-2018 годах успешно председательствовал в СВМДА, реально содействовал его всестороннему укреплению и запуску новых направлений сотрудничества в его рамках, провел Саммит Совещания в Шанхае в 2014 году", - говорится в статье.

По словам Нурышева, Китай в настоящее время является одной из крупнейших экономик мира. Согласно официальным данным, несмотря на воздействие эпидемии коронавируса, распространяющейся по всему миру, в 2020 году валовой внутренний продукт КНР составил около 16 триллионов долларов США. Китай отличает динамичное развитие экономики, при котором уделяется внимание таким отраслям, как автоматизация, производство роботов, цифровизация, нанотехнологии, биотехнологии, блокчейн. Через несколько лет, по прогнозам экспертов, экономика Китая выйдет на первое место в мире. Неудивительно, что соседство такого огромного государства способствует появлению у некоторых людей различных фобий и страхов. Тем не менее Казахстан должен искать в этом возможности и извлекать выгоду для развития государства.

Во-первых, Китай - это большой рынок. Государство, население которого составляет 1 миллиард 400 миллионов человек, для обеспечения своих жителей продуктами питания вынуждено закупать их и из-за рубежа. Согласно имеющейся информации, годовой продовольственный рынок Китая составляет 1,5 триллиона долларов США. Следовательно, для нашего сельского хозяйства экспорт своей продукции в соседнее государство должен стать одним из основных приоритетов. К сожалению, сейчас Китай пока вынужден привозить многие виды продовольствия из других государств и даже - с других континентов. Среди них страны Южной Америки, Австралия и Новая Зеландия, которые из года в год наращивают объемы экспорта в КНР таких видов своей продукции, как мясо, молоко, фрукты и соя. Поскольку в Китае будет стабильный спрос на продукты питания, нашей целью должен стать выход на китайский рынок. Стабильный спрос приведет к увеличению наших производственных мощностей. Появление новых предприятий позволит создать у нас новые рабочие места и решать проблемы безработицы. Конечно, чтобы выйти на китайский рынок, нужно серьезно постараться и сертифицировать предприятия и производимую на них продукцию на соответствие качеству. Для этого в последние годы министерствами сельского хозяйства и иностранных дел РК оказана соответствующая помощь нашим предприятиям и инициировано подписание 18 двусторонних протоколов между правительствами Казахстана и Китая. В результате сегодня около 600 отечественных предприятий, производящих пшеницу, говядину, свинину, сою, мед, рыбу, рапс, люцерну, кукурузу, муку и мучные изделия, получили разрешение на поставки своей продукции на китайский рынок", - отметил дипломат.

Еще одно важное направление - сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Ввиду того что Китай является крупнейшим рынком, из года в год увеличиваются объемы его торговли с иностранными государствами. Если большая ее часть осуществляется морскими путями, то другая часть - железнодорожным транспортом.

Здесь важно продолжить рационально использовать выгодное географическое положение Казахстана. Если мы не воспользуемся этим преимуществом, то, естественно, соседние государства попытаются перетянуть объемы грузовых перевозок на свои территории путем развития существующей инфраструктуры и строительства новых железных дорог. Транзит через ранее обновленные и построенные в рамках Новой экономической политики "Нурлы жол" железнодорожные коридоры помогает государству получать значительные доходы. Так, по итогам 2020 года через железнодорожные станции Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос, расположенные на казахстанско-китайской границе, было перевезено более 20 миллионов тонн грузов… В настоящее время наблюдается большая конкуренция между соседними государствами за перевозку этих грузов. Мы видим, что некоторые из них идут на снижение цен и демпинг. Тем не менее, благодаря эффективности и удобству нашей инфраструктуры, на сегодня 49% железнодорожных контейнеров по маршруту Китай - Европа - Китай транспортируются по территории Казахстана. Необходимо обратить внимание на то, что с каждого транзитного поезда в бюджет государства поступают средства за транзит, которые затем используются для выплат на различные социальные нужды населения", - говорится в статье.

По мнению Нурышева, необходимо помнить, что Китай является для Казахстана мостом для выхода на рынки других государств Тихоокеанского региона. К примеру, в 2020 году расположенное в морском порту Ляньюньган провинции Цзянсу совместное предприятие "Казахстанско-китайская международная логистическая компания Ляньюньгана" переработало более 200 тысяч контейнеров ДФЭ. В том числе порт использовался для транспортировки нашей продукции в такие государства, как Южная Корея и Вьетнам.

В последнее время мы также наблюдаем критику со стороны некоторых "говорящих голов" в отношении инициативы Китая "Один пояс - один путь". Люди делают вывод о том, что данная инициатива преследует своей целью "установление господства Китая над Казахстаном" и "погружение его в долговую яму". В отдельных кругах общества существует мнение, что за созданием совместных предприятий в Казахстане "стоит желание захвата нашей земли", а главная цель инвестиций - "получение в собственность месторождений наших полезных ископаемых". Даже говорят, что на планируемых к реализации совместных инвестиционных проектах будут использованы старое оборудование и древние технологии. Следует признать, что группы, выражающие такое мнение, существуют не только у нас, но и в других странах. Это естественно, что динамично развивающийся китайский проект "Один пояс - один путь" во многих крупных государствах воспринимается критически, а его масштабы, охватывающие не один регион, а разные континенты, вызывают опасения. В то же время, на мой взгляд, участие представителей более 100 государств в форуме "Один пояс - один путь", который до пандемии коронавируса регулярно проводился в Пекине, является показателем того, что эта инициатива им полезна. Она также открыла новые возможности для социально-экономического развития государств. Через реализацию совместных проектов появилась возможность решения таких вопросов, как строительство новых инфраструктурных объектов и промышленных предприятий, привлечение передовых технологий и создание новых рабочих мест. Вопрос, требующий здесь особого внимания - финансовая поддержка проектов. У каждого из них есть свои пути финансирования. Общая стоимость проектов - это не долг, который берет на себя наше государство, а сумма средств, софинансируемых предприятиями их реализующими. В настоящее время большая часть проектов, планируемых к совместной реализации между Казахстаном и Китаем, приходится на индивидуальных предпринимателей, и средства, привлеченные к их финансированию, будут являться частными кредитами этих предприятий. При этом указанные средства берутся не только у институтов развития Китая, но и Казахстана", - считает дипломат.

Он подчеркивает, что привлечение внешних инвестиций и передовых технологий играет важную роль в росте национальной экономики. Это закон рыночной экономики. В этом направлении правительство Казахстана проводит последовательную работу по привлечению инвестиций из-за рубежа, в том числе из Китая. Сегодня КНР занимает четвертое место по привлеченным прямым иностранным инвестициям в Казахстан после Нидерландов, США и Великобритании.

В последнее время китайские инвестиции стали общемировой тенденцией и фактором обеспечения здорового экономического развития государств мира, включая Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. Правительства и бизнес-круги многих государств приветствуют расширение финансового сотрудничества с Пекином. В свою очередь китайские компании тщательно и избирательно подходят к выбору партнеров, гарантирующих сохранность и взаимную защиту инвестиций. Казахстан является одним из таких государств. На это положительно повлияло открытие Международного финансового центра "Астана", что позволило повысить доверие инвесторов.

Видно, что проекты, реализованные совместно с Китаем, изменили экономические возможности регионов. К примеру, в Северо-Казахстанской области создано инновационное предприятие по переработке рапса и производству рапсового масла. Таким образом, в регионе за счет кооперации с китайскими партнерами расширилось производство еще одной сельскохозяйственной культуры. В Туркестанской области за счет проекта с Китаем ведется переработка кобыльего и верблюжьего молока. Благодаря применению новейших технологий пищевой промышленности, молочные продукты, которыми гордятся казахстанцы, стали доступны зарубежным потребителям. Завершена модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода за счет привлеченных инвестиций из Китая. Сегодня это современный технологический комплекс, производящий широкий спектр нефтегазохимической продукции, который востребован на рынке страны и за рубежом. Вопросы, возникающие в ходе реализации таких проектов, обсуждаются и находят адекватные решения в рамках регулярных встреч глав правительств, механизмов Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству и Казахстанско-китайского делового совета", - написал Нурышев.

По его мнению, Казахстан и Китай с учетом своего соседства должны и далее придерживаться в качестве приоритетов двусторонних отношений дальнейшего развития всестороннего стратегического партнерства, расширения ключевых направлений взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, продолжения диалога по чувствительным темам и совместного решения возникающих вопросов.

У казахов есть такое понятие, как "Богом данный сосед". Поскольку Китай является нашим стремительно развивающимся соседом, нам необходимо использовать все преимущества от эффективного взаимодействия с ним для динамичного развития нашей страны", - резюмировал дипломат.

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