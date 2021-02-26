Токаев поручил запретить продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юрлицам

Земельный вопрос всегда был очень важным для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить. Поэтому я принял следующие конкретные решения. Прежде всего поручаю запретить продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочно, законодательной инициативой президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу", - сказал глава государства.
Президент не раз заявлял о том, что земля в Казахстане не продается иностранцам. В том числе на заседаниях НСОД. Об этом также сказано и в его статье "Независимость превыше всего".
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