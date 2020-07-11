Токаев: земля иностранцам не продается

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил, что земля иностранцам не продается, передает Kazakhstan Today.

Мораторий на некоторые положения Земельного кодекса закончится в 2021 году. В связи с этим нам необходимо принять окончательное решение по этому вопросу. Мы определили основную проблему. Земля не продается иностранцам. Мы не будем возвращаться к этому вопросу", - сказал Токаев.

Кроме того, президент напомнил о необходимости эффективно осваивать земли.

Мы приняли закон о космическом мониторинге, чтобы выявить неосвоенные и неэффективно развитые земли. Из 12,8 млн гектаров незастроенных земель, выявленных в ходе инвентаризации, 7 млн гектаров были возвращены государству. Если у вас есть земля, вам нужно ее развивать", - отметил глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства