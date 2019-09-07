Токаев прокомментировал слухи о продаже земли иностранцам и передислокации заводов

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства принял участие в работе первого заседания Национального совета общественного доверия , которое состоялось во Дворце независимости в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль Национального совета в выработке инициатив и предложений, направленных на развитие и модернизацию страны, сообщает пресс-служба Акорды.

Каждый из членов Национального совета обладает собственным мнением и позицией. Это вполне естественное состояние развитого гражданского общества. Мы все должны исходить из тезиса, который был высказан мной в инаугурационной речи: Разные мнения - единая нация. Действительно, без альтернативы, инициативы и активности нет развития. Это три кита, обеспечивающие движение вперед", - отметил глава государства.

Он заявил, что политические реформы Казахстан будет осуществлять без забегания вперед, продуманно и постепенно, усилия будут направлены на развитие и плодотворную работу.

Порой некоторые лозунги и призывы выглядят крайне привлекательными, но их авторы не несут ответственности перед страной. Реформы ради реформ - это верный путь к кризису и потере управляемости государством. Уверен, никто из нас этого не желает. Развитие должно быть последовательным и поступательным. Только так мы сможем выполнить свой гражданский и политический долг - сохранить и укрепить государственность", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на важность единого понимания ключевых и принципиальных для нашей страны вопросов, а также прокомментировал слухи о переносе производств и еще раз подчеркнул, что земля иностранным гражданам продаваться не будет.

В последнее время распространяются слухи о том, будто земля будет продаваться иностранцам, или из соседнего государства будут передислоцированы 55 старых заводов и будут привлечены тысячи зарубежных рабочих . Наш народ не должен верить таким разговорам. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, чтобы достичь определенных целей. Задача власти - через диалог с обществом разъяснить цели государственной политики. Внимать и учитывать здравые мнения и предложения. Я еще раз хочу сказать, что землю мы никому не отдадим ", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан будет открыт для международного сотрудничества, лучших стандартов и передовых технологий, все спорные моменты будут решаться консенсусом.

В нынешней казахстанской идеологии нет таких понятий, как "враги народа", "пятая колонна", "агенты влияния". Это для нас неприемлемо. Мы твердо верим в лояльность и патриотизм своих граждан. Еще одна опора национального единства - приверженность демократической модели развития. Мы должны оставаться на рациональных позициях, держа в уме, прежде всего, миссию укрепления нашей государственности", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что модернизация всех сфер жизни государства и общества будет осуществляться на основе стратегических целей развития и анализа мнений гражданского общества.

Поддерживаю предложение включить представителей гражданского сектора в наблюдательные советы национальных компаний, социально-предпринимательских корпораций, коллегий центральных госорганов. Это позволит повысить прозрачность, в том числе квазигосударственного сектора, который выпал из зоны общественного внимания. Члены Нацсовета предлагают повсеместно распространить практику "Open акимат". Действительно, нам нужно переходить на новые стандарты управленческой культуры. И "Открытый акимат" позволит местной власти быть сервисной для общества, снимет барьеры между населением и государственными служащими ", - сказал глава государства.

Президент отметил необходимость продолжения модернизации политической системы и перезагрузки социальной политики, которая должна стать более справедливой в распределении доходов. Касым-Жомарт Токаев также предложил в рамках рабочих групп Национального совета детально проработать инициативы, высказанные в послании народу Казахстана.

На заседании также выступили члены Национального совета Рахим Ошакбаев, Мухтар Тайжан, Айдос Сарым, Асылбек Кожахметов, Казыбек Иса, Саясат Нурбек, Айман Умарова , Ермек Турсунов, Сейдахмет Куттыкадам, Ораз Джандосов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства