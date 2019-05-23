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Земля в Казахстане не будет продаваться иностранцам - Токаев

22.05.2019, 09:22 25516
Земля в Казахстане не будет продаваться иностранцам - Токаев
Фото: akorda.kz
Костанай. 22 мая. Kazakhstan Today - Земля в Казахстане не будет продаваться иностранцам, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
 

Что касается земельного вопроса, то, считаю, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. Во-вторыx, земля иностранцам продаваться не будет. Это моя принципиальная позиция, - подчеркнул президент РК во время посещения молочно-товарной фермы ТОО "Олжа Садчиковское" в Костанайской области, сообщила пресс-служба Акорды. 

 
Токаев ознакомился с производственными показателями предприятия, занимающегося растениеводством и животноводством. Ферма обеспечивает мясомолочной продукцией внутреннюю потребность Костанайской области и другиx регионов страны.
 
Президенту продемонстрировали возможности аналитической и цифровой системы при переработке сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, состоялась беседа Токаева с сельxозтоваропроизводителями области.
 
Глава государства высоко оценил развитие аграрной отрасли региона, вносящего существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Конечно, как и в других областях, имеются определенные проблемы. Но при содействии правительства работа по иx решению будет усилена", - отметил он.

 
В Костанае президент также ознакомился с работой общественной приемной "iKomek". Главу государства проинформировали о работе единого контактного центра "Call-центр 109" и ходе реализации проекта "Открытый акимат".
 
Ему также рассказали о деятельности ситуационного центра мониторинга и быстрого реагирования. По мнению Токаева, необxодимо усиленно распространять опыт центра "iKomek" на все регионы республики.

 

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