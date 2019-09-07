Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления - Токаев

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Во Дворце Независимости началось первое заседание Национального совета общественного доверия (НСОД) под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Kazakhstan Today.

На заседании обсудят наиболее актуальные вопросы социально-экономической и общественно-политической жизни страны. В мероприятии принимают участие члены НСОД и представители СМИ.

Члены Нацсовета предлагают повсеместно распространить практику "Open акимат". Нам нужно переходить на новые стандарты управленческой культуры. "Open акимат" позволит местной власти стать более сервисной, снимет барьеры между населением и госслужащими", - сказал в ходе заседания глава государства.

Кроме того, Токаев отметил необходимость продолжения модернизации политической системы. "Очевидно, что проведение экономических реформ уже невозможно без трансформации общественно-политической жизни страны", - сказал президент.

"Убежден, Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, но парламенту предстоит занять достойное место в политической системе", - заявил глава государства.

Он отметил, что настало время дать импульс политической конкуренции, расширить реальное участие граждан в политической жизни страны, способствовать развитию многопартийности. "Государство обязано слушать своих граждан и главное – слышать их", - сказал Токаев.

Нам нужно перезагрузить социальную политику государства. Национальная экономика должна работать на реальное повышение благосостояния всех наших граждан", - цитирует президента пресс-служба Акорды в Твиттере.

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