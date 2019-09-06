Касымбек: Реализация программы индустриального сотрудничества РК и КНР позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест

Нур-Султан. 5 сентября. Kazakhstan Today - Реализация казахстанско-китайской программы индустриального сотрудничества позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест, передает Kazakhstan Today.

Заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек на пресс-конференции в правительстве рассказал о ходе реализации инвестиционной политики Казахстана.

За период независимости Казахстана привлечено $330 млрд иностранных инвестиций более чем из 120 стран. Основная часть инвестиций - более 50% приходится на страны Европейского союза, в том числе: Швейцария - $25,8 млрд, Франция - $16,1 млрд, Италия - $8,7 млрд, Нидерланды - $90,4 млрд, Бельгия - $7,6 млрд, Германия - $5,2 млрд. На Соединенные Штаты Америки приходится 15% прямых иностранных инвестиций, или $48,4 млрд. Около 5% составляют инвестиции из Великобритании и КНР", - сообщил вице-премьер.

На 1 августа в Казахстане действуют 19 тыс. юридических лиц и филиалов с иностранным участием, из которых 35,3% предприятий с российским, 9,5% - с турецким 5,7% - с узбекским, 5,6% - с китайским, 3,1% - с немецким участием.

КНР, являясь одним из многих инвесторов, профинансировала и реализовала 15 проектов, что составляет порядка 6% от общего числа реализованных с 2010 года проектов. На сегодня перечень совместных казахстанско-китайских проектов в области индустриализации и инвестиций включает 55 проектов на общую сумму $ 27,6 млрд.

С 2015 года по текущий момент запущены уже упомянутые 15 проектов на общую сумму $3,9 млрд. Проекты реализуются в высокотехнологичных отраслях экономики: машиностроении, химической промышленности, энергетике, альтернативной энергетике и АПК. Созданы 3828 казахстанских рабочих мест, пишет портал primeminister.kz

Все указанные проекты в различных регионах страны используют современные технологии, ориентированы на экспорт, создают рабочие места для казахстанцев. Речь идет не о переносе каких-либо существующих заводов, а о трансферте технологий. В результате реализации казахстанско-китайской программы индустриально-инвестиционного сотрудничества ожидается создание ряда высокотехнологичных предприятий, способных к производству высококачественной отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт на зарубежные рынки, при создании порядка 20 тыс. новых рабочих мест", - подытожил Касымбек.

Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Китаем. "Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с КНР в области новых технологий, сельского хозяйства, а также в культурно-гуманитарной сфере", - сказал президент на встрече с послом КНР

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