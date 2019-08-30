Токаев встретился с послом КНР

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Китайской Народной Республики Чжан Сяо, передает Kazakhstan Today.

Посол изложил свое видение текущего состояния и перспектив стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, а также проинформировал о ходе подготовки к первому государственному визиту президента РК в КНР в сентябре текущего года, сообщила пресс-служба Акорды.

По мнению президента, предстоящий визит - это важное событие в казахстанско-китайских отношениях. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что между нашими странами с первых дней независимости Казахстана налажен открытый конструктивный диалог по всем вопросам двустороннего взаимодействия и международной повестки дня.

Эту традицию, считает глава государства, следует продолжать.

Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с КНР в области новых технологий, сельского хозяйства, а также в культурно-гуманитарной сфере", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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