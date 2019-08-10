Официальный визит президента Казахстана в Китай состоится 11-12 сентября

Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 сентября посетит Китай с официальным визитом, передает Kazakhstan Today.
Сегодня глава государства принял посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева, который рассказал о ходе подготовки визита. Отметив важность предстоящих переговоров в Пекине, президент дал послу ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба Акорды.
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