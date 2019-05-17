Токаев: Построение добрососедских отношений с Китаем - приоритет внешней политики Казахстана

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, в ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации совместных казахстанско-китайских проектов, увеличения объемов казахстанского экспорта органической сельхозпродукции, использования трансграничных рек, развития туризма.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере. В частности, обсуждены перспективы использования потенциала совместного терминала в порту Ляньюньган и сухого порта в СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", увеличения объема транзитных контейнерных перевозок.

Построение добрососедских отношений с Китаем - один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана. Политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами представляют собой образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. Объемы двусторонней торговли демонстрируют поступательный рост ", - сказал глава государства.

В свою очередь, заместитель премьера Госсовета КНР отметил, что это его первый визит в Казахстан и наша страна произвела на него очень хорошее впечатление.

"За годы независимости Казахстан стабильно развивается, экономика страны растет. Мы искренне рады развитию наших взаимоотношений", - сказал Хань Чжэн.

Касым-Жомарт Токаев также поздравил собеседника с успешным проведением форума "Один пояс, один путь", отметив, что идея Си Цзиньпина о возрождении Великого Шелкового пути получила поддержку международного сообщества и доказала свою состоятельность.

Также Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с исполнительным директором МВФ Кристин Лагард. "Рад приветствовать вас в городе Нур-Султане! Уверен, ваше личное участие в АЭФ будет полезным и для работы форума, и для Казахстана", - сказал президент Казахстана.

По информации пресс-службы, участники встречи обсудили основные направления сотрудничества между Казахстаном и Международным валютным фондом, а также ключевые процессы в мировой финансово-экономической системе.

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