Токаев утвердил положения и состав Национального совета общественного доверия

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Документом утверждено положение о Национальном совете общественного доверия при президенте Республики Казахстан и его состав, сообщает пресс-служба Акорды.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня подписания.









Основными задачами Национального совета являются: проведение общественной экспертизы проектов концепций, государственных программ и нормативных правовых актов; рассмотрение значимых стратегических проблем с учетом мнения общественности и гражданского общества; обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов; осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.





Национальный совет состоит из председателя Национального совета, его заместителя, членов и секретаря. Согласно документу, председателем Национального совета является президент Республики Казахстан. Он осуществляет общее руководство деятельностью Национального совета, определяет место и время проведения заседаний Национального совета, дает поручения заместителю председателя, членам и секретарю Национального совета.





Состав Национального совета формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора. В его состав входят руководитель администрации президента Республики Казахстан, уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана. По решению председателя в Национальный совет могут быть включены представители общественных советов республиканского и местного уровней, а также иные лица.





Решениями Национального совета могут создаваться рабочие группы по отдельным сферам развития общества. Рабочие группы формируются из состава Национального совета.





Члены Национального совета вправе: вносить предложения по плану работы Национального совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов; участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального совета, проектов его решений; принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального совета.





Также отмечается, что члены Национального совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

В состав Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан вошли:

Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - президент Республики Казахстан, председатель;

Кушербаев Крымбек Елеуович - руководитель администрации президента Республики Казахстан, заместитель председателя;

Карин Ерлан Тынымбайулы - советник президента Республики Казахстан, секретарь.

Члены Национального совета:

Арыстанбеков Каирбек Тулендиевич - президент Института экономической политики (по согласованию);

Ахметбеков Жамбыл Аужанович - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию);

Абдыгалиули Берик - руководитель научно-методического центра "Архив-2025" Национального архива Республики Казахстан (по согласованию);

Абенов Мурат Абдуламитович - общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" (по согласованию);

Амиртаев Азаматхан Сайлауович - президент Республиканского общественного объединения "Экологический альянс "Байтаќ болашаќ" (по согласованию);

Ашимбаев Данияр Рахманович - общественный деятель, политолог (по согласованию);

Байтасов Арманжан Мерекеевич - соучредитель Медиасоюза Казахстана (по согласованию);

Бухарбай Бахытжан - общественный деятель, участник акции "Мен ояндым" (по согласованию);

Дорофеев Михаил Викторович - журналист, главный редактор мультимедийного информационно-аналитического портала "Informburo.kz" (по согласованию);

Еспаева Дания Мадиевна - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан (по согласованию);

Жандосов Ораз Алиевич - директор Центра экономического анализа "Ракурс" (по согласованию);

Жолдыбайулы Кайрат - общественный деятель, религиовед (по согласованию);

Жумалы Расул - общественный деятель, политолог (по согласованию);

Илеуова Гульмира Токшалыковна - социолог, руководитель Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" (по согласованию);

Иса Казыбек Жарылкасынулы - общественный деятель, президент товарищества с ограниченной ответственностью "Казак уні" (по согласованию);

Кенжеханулы Рауан - исполнительный директор Общественного фонда "Национальное бюро переводов" (по согласованию);

Калиев Талгат Бегимович - директор научно-исследовательского центра "Молодежь" (по согласованию);

Кожахметов Асылбек Базарбаевич - президент Объединения юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана" (по согласованию)

Кожык Жанибек - общественный деятель (по согласованию);

Куат Даурен - журналист, главный редактор газеты "Казак адебиеті" (по согласованию);

Куттыкадам Сейдахмет Рыскожаулы - общественный деятель (по согласованию);

Мусин Багдат Батырбекович - предприниматель, IT-специалист (по согласованию);

Мукибек Ауыт - общественный деятель, консультант республиканской общественной приемной партии "Nur Otan" (по согласованию);

Мырзахметов Аблай Исабекович - председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию);

Нурбек Саясат - политолог, руководитель образовательных проектов "BTS Digital" (по согласованию);

Нуров Канат Ильич - президент Алматинской высшей школы управления и научно-образовательного фонда "Аспандау" (по согласованию);

Умарова Айман Муратовна - адвокат, соучредитель Общественного фонда "Правозащитники" (по согласованию);

Орынбек Айгуль - правозащитный деятель (по согласованию);

Ошакбаев Рахим Сакенович - директор Центра прикладных исследований "Талап", член Политсовета партии "Nur Otan" (по согласованию);

Рахимбеков Толеутай Сатаевич - председатель правления некоммерческого акционерного общества "Национальный аграрный научно-образовательный центр" (по согласованию);

Садырбай Асхат Муратович - лидер молодежного движения "Team Qazaqstan" (по согласованию);

Саиров Ерлан Бияхметович - заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (по согласованию);

Сарым Айдос Амироллаевич - общественный деятель, политолог (по согласованию);

Споткай Максим Александрович - член Ассамблеи народа Казахстана, лидер республиканского молодежного движения "Жангыру жолы" (по согласованию);

Тайжан Мухтар Болатханулы - общественный деятель, кандидат экономических наук (по согласованию);

Турмагамбетова Жемис Утегеновна - исполнительный директор Общественного фонда "Хартия за права человека" (по согласованию);

Турсынов Ермек Каримжанович - председатель Союза кинематографистов Казахстана, режиссер (по согласованию);

Тлеухан Бекболат Канайулы - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, общественный деятель (по согласованию);

Чеботарев Андрей Евгеньевич - директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" (по согласованию);

Шибутов Марат Максумович - председатель Попечительского совета Общественного фонда "Транспаренси Казахстан" (по согласованию);

Шураев Арман Тулегенович - председатель Попечительского совета Фонда развития "Казакстан барысы" (по согласованию).

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