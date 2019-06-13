Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане создадут Национальный совет общественного доверия, передает корреспондент агентства.

Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества. Такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация - вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь", - сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая во Дворце независимости после церемонии инаугурации .

По словам главы государства, первое совещание Национального совета общественного доверия будет проведено в августе текущего года.

Власть обязана выполнять свои обещания перед народом, в этом заключается ее главная миссия", - отметил Токаев.

Он также обозначил свое видение политической системы Казахстана.

Наша формула государственной власти - сильный полномочный президент, влиятельный дееспособный парламент, подотчетное народу правительство. Именно такая политическая система наиболее полно соответствует потребностям нашего государства, в сложных геополитических реалиях способствует выполнению стоящих перед нами геополитических задач. В то же время процесс политической трансформации общества будет продолжаться. Политическая надстройка должна соответствовать глубоким политическим преобразованиям, в противном случае может произойти торможение реформ", - добавил президент РК.





Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы президента , в которых более 70% голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

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