В Нур-Султане началась инаугурация новоизбранного президента Казахстана

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Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане началась инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева , избранного на выборах 9 июня , передает Kazakhstan Today.

Церемония проходит в столичном Дворце независимости и включает принесение присяги на государственном языке. В ней принимают участие представители аккредитованного в Казахстане дипломатического корпуса.

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента РК , в которых участвовали семь кандидатов. Большее число голосов избирателей - 70,96% - были отданы за Касым-Жомарта Токаева.

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