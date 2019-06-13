Система Orphus

В Нур-Султане началась инаугурация новоизбранного президента Казахстана

12.06.2019, 11:03 11071
В Нур-Султане началась инаугурация новоизбранного президента Казахстана
Фото: www.inform.kz
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане началась инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, избранного на выборах 9 июня, передает Kazakhstan Today.
 
Церемония проходит в столичном Дворце независимости и включает принесение присяги на государственном языке. В ней принимают участие представители аккредитованного в Казахстане дипломатического корпуса.
 
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента РК, в которых участвовали семь кандидатов. Большее число голосов избирателей - 70,96% - были отданы за Касым-Жомарта Токаева.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая