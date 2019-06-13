В Нур-Султане началась инаугурация новоизбранного президента Казахстана

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Церемония проходит в столичном Дворце независимости и включает принесение присяги на государственном языке. В ней принимают участие представители аккредитованного в Казахстане дипломатического корпуса.
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента РК, в которых участвовали семь кандидатов. Большее число голосов избирателей - 70,96% - были отданы за Касым-Жомарта Токаева.
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