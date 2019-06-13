Президент Казахстана подписал указ о создании Национального совета общественного доверия

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Создать Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан", - говорится в указе.

Администрации президента Республики Казахстан в месячный срок поручено провести консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования совета и порядка его работы.

По итогам проведенных консультаций внести на рассмотрение президента Республики Казахстан состав совета и положение о совете.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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