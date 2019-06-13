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Президент Казахстана подписал указ о создании Национального совета общественного доверия

12.06.2019, 18:41 5239
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 

Создать Национальный совет общественного доверия при президенте Республики Казахстан", - говорится в указе. 

 
Администрации президента Республики Казахстан в месячный срок поручено провести консультации с лидерами политических партий, неправительственных организаций, представителями гражданского сектора по вопросам формирования совета и порядка его работы.
 
По итогам проведенных консультаций внести на рассмотрение президента Республики Казахстан состав совета и положение о совете.
 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 

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