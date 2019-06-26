Каким видит президент Национальный совет общественного доверия

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана принял первого заместителя председателя партии "Nur Otan" Маулена Ашимбаева, передает Kazakhstan Today.

Ашимбаев проинформировал главу государства о текущей деятельности партии, выполнении решений XVIII Съезда партии "Nur Otan" и Плана действий по реализации предвыборной программы "Благополучие для всех! Преемственность, справедливость, прогресс". Также он доложил о ходе исполнения поручений председателя партии - Елбасы Нурсултана Назарбаева по повышению благосостояния населения и дальнейшему развитию партийных проектов, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана указал на важность активной и системной работы по всем направлениям работы партии, в том числе реализации предвыборной программы, направленной на улучшение жизни казахстанцев. Глава государства особо отметил роль партии в выстраивании конструктивного диалога с обществом.

Национальный совет по общественному доверию должен быть реальной диалоговой площадкой, где открыто высказываются разные мнения и предложения о дальнейшем развитии страны. В работе Совета должны участвовать все заинтересованные и ответственные политические силы: партии, неправительственные организации и другие", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Маулен Ашимбаев проинформировал президента об организации во всех областных филиалах партии центров по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от взрывов боеприпасов в городе Арыси.

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