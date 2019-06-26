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Казахстанцы перечисляют однодневный заработок в фонд помощи жителям Арыси, собирают гуманитарную помощь и стройматериалы

25.06.2019, 18:45 6373
Казахстанцы перечисляют однодневный заработок в фонд помощи жителям Арыси, собирают гуманитарную помощь и стройматериалы
Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Со всего Казахстана приходят сообщения о перечислении однодневного заработка в фонд помощи пострадавшим при ЧС в Арыси, передает Kazakhstan Today.
 
Никто не остался равнодушным к судьбе людей, вынужденных покинуть свои дома на время ликвидации последствий ЧС в Арыси. Работники госучреждений и частных компаний массово перечисляют однодневный заработок в фонд помощи пострадавшим. Среди них сотрудники центрального аппарата Министерства здравоохранения РК и подведомственных организаций
 

Медики по всей стране присоединяются к акции и перечислят однодневный заработок в помощь жителям", - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. 

 
По его словам, со стороны руководства Минздрава и организаций здравоохранения предприняты на местах все необходимые меры для оказания медпомощи гражданам, пострадавшим в результате ЧП. На данный момент мобилизованы 22 бригады скорой медпомощи города Арыси, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент. Дополнительно 4 бригады направлены из Жамбылской области. В полной готовности еще находятся 12 бригад в Жамбылской и Кызылординской областях. 
 

По линии санитарной авиации для оказания консультативной помощи пациентам из города Алматы в город Шымкент направлены две мультидисциплинарные бригады в составе реаниматологов, травматологов, камбустиологов, детских реаниматологов и нейрохирургов. На случай необходимости в целях оперативной транспортировки готовы 2 вертолета санавиации. Укомплектованы медоборудованием и мобильные бригады на борту. Организация медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава РК", - заверили в пресс-службе ведомства.

 
Сообщается, что управление общественного здравоохранения города Нур-Султана перечислило 26 млн тенге в Корпоративный фонд социального развития "Туркестан", который был собран от однодневной заработной платы медицинских работников столичных клиник. 
 
Свой однодневный заработок в поддержку пострадавших в городе Арыси перечислят сотрудники акимата, всех коммунальных предприятий и иных организаций Алматы. По предварительной информации, сумма перечисления составит более 85 млн тенге. 
 

По поручению главы государства выработан ряд мер, в том числе при поддержке предпринимателей города. На данный момент осуществляется сбор строительных материалов (кровельные материалы с комплектующими, штукатурные смеси, водоэмульсия, отделочные материалы, пиломатериалы, окна, двери, строительный инвентарь), а также товаров первой необходимости. В ближайшее время из города выедут первые фуры со стройматериалами", - уточнили в акимате Алматы.

 
Также сообщается, что 11 строительных рынков и магазинов Алматы оказали помощь жителям города Арыси на общую сумму 30 млн тенге. Компании предоставляют лакокрасочные материалы, сухие строительные смеси и другие материалы для восстановления домов. Всего было отгружено порядка 60 тонн стройматериалов. 
 
На базе городской Службы спасения организован склад, куда доставляются все материалы для дальнейшей отгрузки в Туркестанскую область. 
 

Акимат города совместно с ДЧС Алматы выделил необходимую технику для транспортировки и планируют оказывать помощь до тех пор, пока основная часть восстановительных работ не будет выполнена. Жители города также могут присоединиться к акции. Склад по сбору стройматериалов находится по адресу: улица Суюнбая, 224, телефоны: +77051850348, +77784394483", - сообщает пресс-служба Алматинского городского филиала партии "Nur Otan".

 
Шымкентские полицейские также сообщили, что перечислят однодневную зарплату жителям Арыси. К ним присоединились работники группы компаний АО "КазТрансГаз". Общая сумма, собранная казахстанскими газовиками, составила более 120 млн тенге.
 
О желании принять детей из города Арыси в лагеря отдыха сообщили в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Накануне в регион прибыл президент РК Касым-Жомарт Токаев, он встретился с пострадавшими и эвакуированными. Президент заверил, что правительство выделит средства на восстановление города, а также всем жителям города будет оказана всесторонняя помощь.
 

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