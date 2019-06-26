Мамин пообещал восстановить инфраструктуру Арыси в кратчайшие сроки

Фото: primeminister.kz

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Восстановление Арыси будет проведено в кратчайшие сроки, заявил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева правительственной комиссией будет оценен ущерб , нанесенный жилью, социальным и инфраструктурным объектам, объектам жизнедеятельности города.

Восстановление жилого фонда и инфраструктуры города Арыси будет проведено в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава правительства.

Для этого будут выделены необходимые средства и приняты соответствующие решения.

Все силы мобилизованы. Жители города Арыси эвакуированы. К сожалению, два человека погибли . Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - отметил Мамин на заседании правительства.

Он добавил, что все казахстанцы "обеспокоены состоянием жителей города Арыси и оказывают всевозможную помощь".

В связи с этим призываю всех поддержать инициативу партии "Нур Отан" по сбору средств в целях оказания помощи жителям города Арыси", - цитирует премьер-министра портал primeminister.kz .

Напомним, для помощи жителям Арыси открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области. Помощь пострадавшим от взрывов оказали управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона и РИЦ "Онтустік" совместно с компанией "Палантрейд", отправив жителям консервы и тушенку в количестве 4000 штук, а на место происшествия - бензовоз, полный дизельного топлива.

Решение помочь жителям Арыси приняли и в министерствах обороны, труда и социальной защиты населения, юстиции, образования и науки и других организациях.

Бюро мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина приняло постановление о перечислении однодневного заработка в корпоративный фонд социального развития "Туркестан". Деньги предназначены для оказания помощи жителям города Арыси Туркестанской области, где накануне произошло чрезвычайное происшествие", - проинформировали в пресс-службе мажилиса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства