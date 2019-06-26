Мамин пообещал восстановить инфраструктуру Арыси в кратчайшие сроки

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Он сообщил, что по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева правительственной комиссией будет оценен ущерб, нанесенный жилью, социальным и инфраструктурным объектам, объектам жизнедеятельности города.
Восстановление жилого фонда и инфраструктуры города Арыси будет проведено в кратчайшие сроки", - подчеркнул глава правительства.
Для этого будут выделены необходимые средства и приняты соответствующие решения.
Все силы мобилизованы. Жители города Арыси эвакуированы. К сожалению, два человека погибли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - отметил Мамин на заседании правительства.
Он добавил, что все казахстанцы "обеспокоены состоянием жителей города Арыси и оказывают всевозможную помощь".
В связи с этим призываю всех поддержать инициативу партии "Нур Отан" по сбору средств в целях оказания помощи жителям города Арыси", - цитирует премьер-министра портал primeminister.kz.
Напомним, для помощи жителям Арыси открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате Туркестанской области. Помощь пострадавшим от взрывов оказали управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона и РИЦ "Онтустік" совместно с компанией "Палантрейд", отправив жителям консервы и тушенку в количестве 4000 штук, а на место происшествия - бензовоз, полный дизельного топлива.
Решение помочь жителям Арыси приняли и в министерствах обороны, труда и социальной защиты населения, юстиции, образования и науки и других организациях.
Бюро мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина приняло постановление о перечислении однодневного заработка в корпоративный фонд социального развития "Туркестан". Деньги предназначены для оказания помощи жителям города Арыси Туркестанской области, где накануне произошло чрезвычайное происшествие", - проинформировали в пресс-службе мажилиса.
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