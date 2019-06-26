Туркестан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил пострадавших от взрывов в Арыси, находящихся в областной клинической больнице в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Главе государства рассказали о состоянии раненных. Он поручил принять дополнительные меры по организации медицинской помощи в зоне ЧП. В беседе с пострадавшими Токаев пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к семьям, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент РК также посетил эвакуационный пункт города Арыси , где ознакомился с ходом эвакуационных работ в зоне чрезвычайного происшествия, условиями размещения людей в эвакопунктах. Президент поручил обеспечить эвакуированных жителей Арыси всем необходимым, в том числе горячим питанием и медицинским обслуживанием.

Токаев поручил держать на постоянном контроле вопросы обеспечения безопасности граждан и сохранности их имущества. Особое внимание, по его словам, следует уделить детям, МВД должно оказать необходимую помощь.

Продолжайте работать в том же режиме. Правительству дали поручение помочь городу, а главное жителям. Сейчас на первом месте у нас должна быть безопасность людей, жителей города. Второе - это оказание помощи. Весь Казахстан поможет Арыси, будет открыт специальный фонд. Я благодарю общественность города, ветеранов, они работают с населением. Надо разобраться в причинах взрыва, почему это произошло. Уголовное дело открыто, начато расследование. Если есть виновные, то они понесут ответственность по всей строгости закона. В дальнейшем город Арысь должен быть полностью очищен от всякого рода взрывных устройств", - заявил президент Казахстана.

Он дал ряд конкретных поручений по ликвидации очага возгорания, последствий пожара и взрывов боеприпасов.

По данным пресс-службы, глава государства также совершил объезд города Арыси, в ходе которого осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов. Президенту РК было доложено о ходе эвакуационных работ, ликвидации очагов взрывов и возгорания.

Глава государства выразил благодарность работникам органов внутренних дел, местных исполнительных органов, Министерства обороны и военнослужащим. Подчеркнув, что в течение всего одного светового дня выполнено очень много работы, Токаев поручил не сбавлять темп и оперативно делать все необходимое.

Как уточняет пресс-служба акима Туркестанской области, в ходе посещения места чрезвычайной ситуации президент Казахстана лично объехал детские сады, городскую больницу, здание районного отдела внутренних дел, жилые дома и поручил подсчитать причиненный ущерб.

В результате взрывов погиб один человек. Сообщается о порядка 70 пострадавших. Население города эвакуировано.

Работают телефоны горячей линии . По факту взрывов полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 462 (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих) УК РК.

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