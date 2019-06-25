Токаев заверил жителей Арыси в помощи и призвал немного потерпеть

Туркестан. 24 июня. Kazakhstan Today - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с эвакуированными жителями Арыси , передает Kazakhstan Today.

Видеофрагменты встречи опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Город восстановим. Все будет нормально, потерпите. Это чрезвычайная ситуация, катастрофа", - сказал Токаев.

Он заверил жителей в том, что правительство выделит деньги на восстановление города.

Все области будут помогать. Главное, правительство вам поможет, по моему поручению", - отметил глава государства.

Отдельно он коснулся вопроса реабилитации детей, которых сегодня спешно эвакуировали.

Что касается детей, то две области - Акмолинская и Павлодарская - уже предлагают взять детей на летний сезон, чтобы они смогли отдохнуть после этого пережитого кошмара", - сказал он.

В конце встречи Токаев вновь призвал пострадавших жителей города проявить терпение. "Чуть-чуть потерпите, все будет нормально. Я беру все эти вопросы под свой личный контроль", - сказал Токаев. На его речь присутствующие отреагировали аплодисментами.

Ранее президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов , а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

По последним данным, за медпомощью обратилось более 50 человек. Среди пострадавших - пятеро детей. Один человек погиб

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