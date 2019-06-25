Арысь. 24 июня. Kazakhstan Today - Из Арыси продолжают эвакуировать население, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, эвакуация населения из Арыси производится в четырех направлениях: в город Шымкент, поселки Мунтайтас (30 километров), Кабылсай (25 километров) и Шагыр (35 километров).

В Шымкенте развернуто 15 эвакуационных пунктов, куда доставлены и размещены 170 человек. В населенном пункте Мунтайтас зарегистрировано 904 человека, учет эвакуированного населения продолжается (созданы и направлены 3 оперативные группы для учета населения). Эвакуированным доставили питьевую воду.

В свою очередь, в пресс-службе МВД сообщили, что около 60 эвакуированных жителей Арыси прибыли в Туркестан. Их разместили в школе-интернате имени С. Ерубаева. Сотрудники полиции, прокуратуры и местные жители помогают им питьевой водой, продуктами и готовят большой казан плова.

Для оповещения населения в Арыси задействовано 2 сирены системы оповещения. В Арыси сотрудники полиции задействованы в работе по охране общественного порядка, охране имущества эвакуированного населения. Кроме того, они проводят работу по оцеплению места происшествия, сопровождают эвакуированное население из города Арыси. Также для охраны общественного порядка в Арыси с воинской части Национальной гвардии МВД города Шымкента направляются 500 человек", - отметили в КЧС.

Всего к месту чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства МВД и МИО: порядка 1000 человек личного состава и 160 единиц техники. Приведен в готовность вертолет Еврокоптер ЕC-145 АО "Казавиаспас" КЧС в Таразе.

Также в КЧС сообщили, что для координации действий задействованных сил гражданской защиты на месте происшествия находятся председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК генерал-майор Беккер В.Р., первый заместитель командующего-начальник штаба РгК "Онтустык" генерал-майор Каскеленов А.Д. и заместитель начальника Следственного департамента МВД полковник Нурмагамбетов К. К.

К данному часу на телефон горячей линии поступило 878 звонков от населения, в том числе на телефон горячей линии штаба КЧС поступило 28 звонка, которые своевременно переданы в штаб ДЧС Шымкента.

Горячая линия в департаменте по ЧС Шымкент работает по номеру: 8 (7252) 44-94-72, 35-33-66, ДЧС Туркестанской области: 8(7253) 35-83-02, Комитете по ЧС МВД: 8(7172)53-32-84, 53-32-79.

Сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н.Ермекбаев также прибыл на место происшествия.

По факту взрывов полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 462 (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих) УК РК.

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